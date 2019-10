Arteveldehogeschool geeft aftrap van klimaatcoalitie Yannick De Spiegeleir

22 oktober 2019

21u00 0 Gent Om een antwoord te bieden op complexe klimaatvraagstukken, lanceert Arteveldehogeschool ClimateFactory, een innovatieve en experimentele onderwijsvorm. Studenten, docenten en externen werken samen aan klimaatoplossingen die binnen de hogeschool en in de omgeving ingezet kunnen worden. Het bekroonde project ging dinsdagavond 22 oktober van start.

ClimateFactory is een open coalitie van studenten, personeelsleden en externe stakeholders die oplossingen zoekt voor klimaatvraagstukken binnen Arteveldehogeschool en in de buurt. De deelnemers van ClimateFactory bepalen zelf welke thema’s zij aanpakken en geven de oplossingen daarna verder vorm in verschillende subgroepen.

“Er is een grote vraag naar mensen die inzicht hebben in de complexiteit van vraagstukken zoals klimaat, maar daardoor niet ontmoedigd raken en actief de handen uit de mouwen steken. Met de ClimateFactory creëren we een informele leeromgeving waarin we samen actief experimenteren met klimaatoplossingen,” aldus Bea Merckx, beleidsmedewerker duurzaamheid aan Arteveldehogeschool.

Elena Lievens, coach ClimateFactory, garandeert kwalitatieve en bruikbare oplossingen: “ClimateFactory biedt studenten, medewerkers en externen de kans om concrete antwoorden te ontwikkelen die in een stedelijke context ingezet kunnen worden. We zullen ook steeds inhoudelijke experten per klimaatwerkgroep erbij betrekken om de kwaliteit van de oplossingen te garanderen.”