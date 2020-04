Artevelde studenten willen verwendoosjes lanceren om jezelf of zorgverleners te verwennen Jill Dhondt

07 april 2020

18u34 0 Gent Axel Deckmyn, Jolien Declerck, Gilles Seynaeve en Robin De Clercq kwamen voor hun bachelorproject aan de Arteveldeschool op het idee om geschenkdozen te ontwikkelen voor de hotelsector. Met de uitbraak van de coronacrisis viel dat idee in duigen, en besloten de studenten zich te richten op attenties voor zorgverleners.

In september waren de vier studenten begonnen met het uitwerken van hun idee: geschenkdozen voor de hotelsector. Het was de bedoeling dat hotels de doosjes zouden aankopen, om cadeau te doen aan hun gasten. Op deze manier gingen de hotelgasten tevreden, en met een doos vol Belgisch lekkers naar huis. Deze ‘ervaringsdozen’, zoals Alex ze noemt, bevatten chocolade van Guylian, wafels van Jules Destrooper, cuberdons van Geldhof en babelutten van Osta.

Toen de studenten op het punt stonden om hun product aan de man te brengen, werd hun doelgroep vleugellam gemaakt door de coronamaatregelen. Om toch te kunnen slagen, besloten ze een andere richting uit te gaan. “We besloten dat eender wie de geschenkdozen kon kopen, om cadeau te doen aan vrienden, aan zichzelf, maar vooral aan zorgverleners”, zegt Axel. “Een applaus elke avond is mooi, maar daar kan je niet van eten. Met onze doosjes hopen we een lach op hun gezicht te toveren.”

Nog even geduld

Om de doosjes te kunnen produceren, hebben de studenten nog middelen nodig. Daarom hebben ze een crowdfunding opgestart. Wie een bijdrage levert, verzekert zichzelf van een doosje. Eens dat doosje gemaakt is kunnen ze het geven aan zichzelf, aan familie, vrienden of aan zorgverleners. “Wij zorgen er telkens voor dat het doosje terecht komt. Ken je niemand uit de zorgsector, dan is dat geen probleem. Doosjes voor de zorgsector, brengen wij naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas.”

Steunen kan via de website van Be Treated.