Aron (23), alias dj Sir Jacobs, blaast nieuw leven in voormalige Decadance: “Met Contrast Club voortrekkersrol spelen in studentenbuurt” Yannick De Spiegeleir

13 september 2019

17u15 1 Gent Het Gentse nachtleven is vanaf volgende week een nieuwe club rijker. In het iconische gebouw van de voormalige Decadance opent de 23-jarige Aron Sirjacobs, alias dj Sir Jacobs, de deuren van de Contrast Club. Er staat hem een zware taak te wachten: “Net als Decadance willen we een uithangbord worden van het Gentse uitgaansleven”.

Iets minder dan een jaar geleden sloot de legendarische club Decadance van de gebroeders De Kegel de deuren in de Overpoort. Afgelopen winter nam de pop-upaprès-skizaak ‘The Moose Bar’ nog enkele maanden haar intrek in het pand en deze zomer was er een kortstondig reüniefeest van Decadance. Nu is er met Contrast Club dus een volwaardige opvolger.

Het managementteam staat onder leiding van de 23-jarige Aron Sirjacobs. Ondanks zijn jonge leeftijd kan de Koksijdenaar mooie adelbrieven voorleggen. Hij organiseerde onlangs het gloednieuwe Helmgras Festival in zijn thuishaven en was als dj kind aan huis in Decadance: de afgelopen vier jaar stond hij er meermaals achter de draaitafel. Nu blaast hij het zo geliefde pand nieuw leven in. In het begin zal hij ook advies krijgen van de gebroeders De Kegel die eigenaar blijven van het pand. “Met Contrast willen we iets anders brengen dan het bestaande aanbod in de Overpoort, maar tegelijkertijd toegankelijk blijven voor een groot publiek.”

“We willen een voortrekkersrol spelen in de studentenbuurt”, zegt Sirjacobs. “Door zachtere muziekgenres als disco, funk, soul en house uit te spelen tegen hardere genres als hiphop en techno, willen we met Contrast het uithangbord worden van het Gentse uitgaansleven. Binnen deze brede en kwalitatieve programmatie zal plaats zijn voor zowel gevestigde namen als voor jong, opkomend talent. Contrast wil aanvoelen wat leeft in het nachtleven anno 2019 zonder zich nodeloos te verliezen in het boeken van grote, internationale namen.”

De club heeft een vast weekschema. Op maandag bijten we de spits af met een studentikoze avond. Door één dag in de week commercieel in te vullen, wil Contrast de drempel voor het brede publiek verlagen Aron Sirjacobs

Om het publiek vertrouwd te maken met de invulling van de nieuwe club, krijgt de programmatie een vast weekschema. “Op maandag bijten we de spits af met een studentikoze avond. Door één dag in de week commercieel in te vullen, wil Contrast de drempel voor het brede publiek verlagen.”

Gasten

Enkele leuke namen tekenen alvast present. Dinsdag zal ingenomen worden door een gloednieuw feestconcept van de jonge Kortrijkse deejay Audiowave (Christopher Profil). Samen met zijn gastdeejays uit binnen- en buitenland zoekt hij de grenzen op van hiphop, r’n’b en funk. Donderdag, traditioneel de drukste uitgaansdag, gaan de deuren al vroeg open om de mensen op het unieke terras te verwelkomen Tweemaandelijks zal het terras ook het decor vormen voor exclusieve livestreams. Eagl (Jef Willem) van het Gentse hiphopconcept Trillers bijt op donderdag 3 oktober de spits af.

Op woensdag en in het weekend nodigt Contrast vooral gastconcepten uit. Zo organiseert Moonday een afterparty na afloop van de Student Kick-Off, waar het Gentse technoconcept een stage host. Vrijdag 20 september komt het Gentse house- en discofeest Soulair langs. “De rest van de programmatie houden we nog even voor ons, we kunnen natuurlijk niet alles verklappen”, besluit Sirjacobs.

Zowel de huisstijl als het interieur van de club werden verzorgd door het Gentse collectief Letterlik. Benieuwd naar hoe dat eruit ziet? Nieuwsgierigen kunnen een kijkje komen nemen tijdens de grote opening op donderdag 19 september. De Berlijnse housedeejay Emmanuel Satie en de lokale toppers Lebawski en Lowie Trio spelen ten dans.