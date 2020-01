Armand Pien zou vandaag 100 jaar zijn geworden Sabine Van Damme

02 januari 2020

20u03 0 Gent Armand Pien, dé bekendste weerman aller tijden, zou vandaag 100 zijn geworden. Pien was een Gentenaar, en hij overleed in 2003.

Armand Pien was 37 jaar lang, van 1953 tot 1990, de weerman bij wat toen nog de BRT heette, vandaag dus de VRT. De Vlaamse televisie was naar de BBC de eerste met een uitgebreid weerbericht. Omdat Pien de enige Nederlandstalige was bij het Meteorologisch Instituut in Ukkel, was het logisch dat hij de weerman werd. Hij werd onnoemelijk populair, omwille van zijn humor, maar ook omdat hij complexe atmosferische verschijnselen in verstaanbare taal kon overbrengen bij een breed publiek. De straalstroom was daarbij zijn stokpaardje. Het was zelfs zo dat de programmatie op de BRT werd aangepast aan de presentatie van het weer. Pien kreeg geen tijdslimiet opgelegd. Weerspreuken vond hij ter plekke uit, en kwinkslagen waren er altijd. ‘Een herfst zonder stormen is als een vrouw zonder vormen’ bijvoorbeeld. Of: ‘Mijn weerberichten kloppen altijd alleen het weer houdt er zich niet aan. Hij dreef het zelfs zover om met een roodgekleurd gezicht het weer te presenteren als de vorige KMI-voorspelling weer eens helemaal niet bleek te kloppen. Zelfs in Nederland kreeg onze Gentse weerman een grote aanhang. Behalve weerpraatjes verzorgde hij ook wetenschaps- en amusementsprogramma’s. Frank Dingenen maakte zelfs een lied over Armand Pien, op de tonen van For The Longest Time.

Pien overleed in 2003 aan een hartstilstand. In Gent draagt de volkssterrenwacht – die hij mee oprichtte – vandaag nog steeds zijn naam.