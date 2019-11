Armada Ganda start ‘uitleendienst voor vlaggen’ in Ghelamco Arena, en zet in op familietribune Sabine Van Damme

03 november 2019

09u37 5 Gent De Ghelamco Arena doen kolken, élke thuismatch. Dat is het doel van het supporterscollectief Armada Ganda. Vandaag hebben ze voor het eerst een ‘uitleendienst voor vlaggen’. Er is zelfs een speciaal op maat gesneden vlag voor de BuffaloKids, en die krijgen vandaag ook allemaal gratis een glowstick.

Standard komt op bezoek straks om 18 uur. De Buffalo-supporters zijn er alvast klaar voor. “Wij willen meer doen dan alleen sfeer in de spionkop brengen”, zegt Harald Rodenbach, woordvoerder van Armada Ganda. “Meer zelfs, we willen net het volledige stadion betrekken bij onze acties. Vandaag richten we onze pijlen op tribune 4. We hebben zelf voor grote vlaggen en spandoeken gezorgd, in verschillende formaten. De supporters kunnen die ophalen aan onze nieuwe uitleendienst voor vlaggen. Die staat van 17u15 tot 17u45 in de gates 45 en 46, naast Vak 425. Natuurlijk willen we de vlaggen wel terug na de match, zodat we ze ook bij de volgende thuiswedstrijd kunnen uitlenen. Zo kunnen we zorgen voor een volledige vlaggenzee in ons stadion.” Eén van de spandoeken werd speciaal voor de BuffaloKids op maat gesneden in een zorgcentrum, door senioren, onder het motto ‘leve de Buffalo-familie’. Echt iedereen wordt dus betrokken.

Het initiatief is om meerdere redenen opmerkelijk. Het bewijst dat Armada Ganda geen ‘lege doos’ is, maar echt doet wat het belooft. “Eigenlijk zijn het Ben De Bruyne en de Buffalo Indians die alles geregeld hebben", zegt Rodenbach, “maar dan wel in samenwerking met de Ultra’s en Banlieu. We werken écht allemaal samen. En we willen écht het hele stadion betrekken.”

Armada Ganda wil ook zorgen voor meer licht. “Iets wat de familietribune al perfect onder de knie heeft, zijn de sterretjes tijdens Mia”, zegt Rodenbach. “Maar alles kan beter, dus tippen we graag de app ‘Disco Light’. Vanavond zorgen we ook voor een fonkelende extra in vak 425. We delen gratis 700 glowsticks uit, die zeker voor extra sfeer zullen zorgen.” Tot slot wordt ook een megafoon in vak 425 voorzien. Zo wordt het voor de supporters daar makkelijker om mee te zingen met de spionkop. “En als kers op de taart krijgt elke fan in tribune 4 vandaag na de match ‘ne wried wijzen afplakker’”, aldus nog Rodenbach. Het ultieme doel? “Alle punten in onze Ghelamco Arena houden, natuurlijk”, knipoogt hij.