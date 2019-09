Armada Ganda sneert naar Mechelen met reuzentifo Sabine Van Damme

15 september 2019

19u11 8 Gent Voetbal wordt al lang niet meer alleen op het veld gespeeld, maar even goed in de tribunes. De Gentse verenigde sfeergroep Armada Ganda was zondag helemaal klaar voor de komst van KV Mechelen, met een geweldige tifo, die over het volledige vak 225 ging.

“We verwachtten een stevige steek van hen, over de verloren bekerfinale, dus wilden we ook voorbereid zijn”, klinkt het bij Team Armada Ganda. “Het heeft heel wat werk gekost, maar het is de moeite. Onze tifo gaat over het gehele sfeervak 225, van beneden tot boven. We hebben hem in 2 delen gemaakt. Eerst is er het doek met een bus en een vliegtuig en het opschrift Europa League, dan volgt het doek met een daarop een ticket met het opschrift ‘not you’. Want onze Buffalo’s spelen wél Europees, en die van Mechelen niet, na hun omkoopschandaal.” Bij Gent zijn ze duidelijk nog niet vergeten dat de Mechelaars hun tifo’s voor de bekerfinale hebben vernield. Sportieve wraak kan zoet zijn.