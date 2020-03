Armada Ganda reageert op politieoptreden na de wedstrijd tegen AS Roma Sabine Van Damme

01 maart 2020

18u37 5 Gent Supporterscollectief Aramada Ganda heeft een open brief op Facebook gezet, waarin ze hun toedracht geven van wat er afgelopen donderdag is gebeurd na de wedstrijd KAA Gent – As Roma. Toen ontstonden problemen aan supporterscafé Smileys op De Pintelaan, waarbij de politie chargeerde. "Onterecht", vindt Armada Ganda. "De Rome-supporters hadden nooit langs daar moeten komen."

Armada Ganda staat normaal gezien in voor de sfeer in het stadion en verenigt alle Gentse supportersclubs. Maar dit keer neemt Armada Ganda het dus op voor de supporters die buiten het stadion in de problemen kwamen. Volgens de politie gebruikten de Gent-supporters vuurwerk en gooiden ze met glas, waarop er opgetreden werd. Op filmpjes op sociale media is te zien dat het er stevig aan toe ging. Armada Ganda wil in de open brief de andere kant van het verhaal vertellen. Zo klinkt het dat er al in de namiddag Roma-supporters in de Ghelamco Arena rondliepen, op plaats waar de bezoekers niet horen te komen. Ze vinden ook dat het onverantwoord was om de Roma-colonne langs het supporterscafé te laten passeren. Dat is – vinden ze – de kat bij de melk zetten. Armada Ganda geeft toe dat er flesjes gegooid werden, maar ontkent dat dat in de richting van de politie was. Ze hekelen vooral het feit dat de politie de supporters als criminelen behandelt, en stellen dat het optreden onnodig en vooral buiten proportie was. Hun volledige relaas kan je hier lezen.