Arena Events pakt uit met eerste concerten na de lockdown: 50 shows met Vlaamse artiesten in Ghelamco Arena, telkens voor 200 mensen Sabine Van Damme

19 juni 2020

12u12 0 Gent Een zomer zonder concerten? Niet in Gent alvast. Arena Events bijt de spits af met après-lockdown concerten, meteen 50 stuks. De Ghelamco Arena, met plaats voor 20.000 toeschouwers, wordt een concerttempel voor 200 mensen. “Helemaal corona-proof”, klinkt het, “Maar we konden niet langer wachten. We willen een positief signaal geven.”

Er zijn wel al optredens in het kader van andere gebeurtenissen, maar concerten puur voor de muziek, daarmee is Arena Events toch de eerste mee in het post-coronatijdperk. “Culturele voorstellingen voor 200 personen mag, dus hebben we niet langer gewacht”, zegt Barbara Stevens. “Het publiek heeft hier nood aan na een lange lockdown, maar ook de sector is er klaar voor, en de artiesten staan te popelen om terug op te treden.” (Lees verder onder de foto)

Het wordt een nieuwe vorm van concertbeleving, zoveel is zeker. Er wordt een 14 meter breed podium gebouwd aan de dug-out van het voetbalveld, over de gracht tussen het veld en de tribune, op dezelfde hoogte van die tribune. Zo wordt een gevoel van nabijheid gecreëerd. Het publiek gaat in de tribune 1 zitten, telkens met stoelen tussen om voldoende afstand te houden. Tickets worden enkel online en per bubbel verkocht, zodat de contact tracing achteraf geen probleem zal zijn. Er worden meerdere ingangen van het stadion gebruikt, zodat er nergens rijen ontstaan. In de promenade van het stadion komt eenrichtingsverkeer, en ‘safty hosts’ zullen het publiek direct naar hun stoel begeleiden. En om het helemaal veilig te maken, wordt er in de Ghelamco een systeem georganiseerd dat de binnenlucht zal desinfecteren. De bars mogen niet open, drank moet je ook vooraf online kopen, en dan krijgen ze een drankbox bij aankomst.

Programma

“We organiseren dagelijks een concert om 21 uur”, klinkt het. “Is dat uitverkocht, dan organiseren we een tweede om 18 uur. Op zondag is er zelfs een kinderprogramma.” Zijn alvast aangekondigd: “The Starlings (10/7), Paul Michiels (11/7), Mama’s Jasje (12/7), Guy Swinnen (14/7), Gene Thomas (15/7), Sioen( 16/7), Soulbrothers (17/7), Kapitein Winokio (19/7) Lady Linn (20/7), Belle Perez (21/7), Bent Van Looy (22/7) en Stan Van Samang (25/7). “We gaan door tot 7 augustus, de rest van het programma volgt snel”, aldus nog Stevens. “Langer dan 7 augustus lukt het niet, want dan start het voetbalseizoen terug op.” (Lees verder onder de foto)

De artiesten kijk er enorm naar uit. “Live stream hebben we wel gedaan de voorbije maanden”, zeggen onder meer Kato van The Starlings en Guy Swinnen. “Of sporadisch een optreden zonder publiek. Maar dat is toch niet hetzelfde. Een duimpje op Facebook vervangt geen applaus, wij gaan gewoon blij zijn om terug echte mensen te zien

Ticketverkoop vanaf nu via www.arenaconcerten.be, prijzen van 23 tot 30 euro.