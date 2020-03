Archief Gent zoekt ‘coronadagboeken’: “Over 100 jaar tonen hoe Gentenaars deze crisis overleefd hebben” Sabine Van Damme

28 maart 2020

19u26 0 Gent Het is nooit eerder gebeurd, een lockdown – of lockdown light zo u wil – zoals we vandaag meemaken. Het leven staat stil, en afstand houden is het nieuwe normaal. Maar hoe beleven mensen deze tijd? Het Archief Gent wil zo veel mogelijk getuigenissen, foto’s, filmpjes en verhalen verzamelen, om later op deze coronabeproeving terug te kunnen kijken.

De crisis houdt mensen weg van elkaar maar brengt tegelijk ook mensen dichter bij elkaar. Van hamsteren tot solidariteitsacties, alles loopt door elkaar, terwijl het leven stil staat. De coronacrisis zal de geschiedenis ingaan als een crisis waarop niemand voorbereid was. Archief Gent wil deze verwarrende periode documenteren. Want de coronacrisis brengt niet alleen isolement, maar ook solidariteit. Het sociale leven speelt zich nu digitaal af, online wordt muziek gedeeld, videochat is het nieuwe normaal, zelfs school is nu een digitaal gebeuren. Archief Gent wil al deze aspecten van ons ontwrichte dagelijkse leven vastleggen om alles te documenteren en te bundelen voor toekomstige generaties.

“We moeten er rekening mee houden dat digitale informatie niet eeuwig online beschikbaar blijft en dus heel kwetsbaar is om verloren te gaan. Daarom deze oproep. Stuur ons je persoonlijke verhalen, getuigenissen, gedichten, liedjes, foto’s, filmpjes, stuur je blogs, vlogs en dagboeken, je tekeningen en je kunstwerken. Archief Gent wil over 100 jaar een beeld kunnen geven van hoe wij in Gent deze crisis beleefd en overleefd hebben.”

Concreet: wie materiaal heeft (of vragen) kan dat sturen naar archief@stad.gent. Wie liever alles bijhoudt tot na de crisis en alles in 1 pakket bezorgt, kan dat al melden via dit formulier.