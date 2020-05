ArcelorMittal wil CO2-uitstoot fors inperken: “Vermindering vergelijkbaar met uitstoot van 250.000 auto’s die jaar lang rijden” Erik De Troyer

19 mei 2020

14u39 0 Gent De luchtkwaliteit in de Gentse haven is al vele jaren problematisch en meestal wordt met de vinger naar ArcelorMittal gewezen. De metaalfabriek heeft nu een Europese lening gekregen om twee projecten op poten te zetten die de uitstoot tegen 2022 fors moeten verminderen. “Het equivalent van de uitstoot van 250.000 auto’s gedurende een jaar”, klinkt het.

Een lening van Europa ten belope van 75 miljoen euro voor de projecten ‘Steelanol’ en ‘Torero’ werd deze week bevestigd. Steelanol is een fabriek die in totaal 165 miljoen euro zal gaan kosten. Daar zullen op industriële schaal de afvalgassen van de hoogovens opgevangen worden om ze om te zetten in ethanol. Die ethanol kan dan weer vermengd worden voor gebruik als vloeibare brandstof.

Eenmaal voltooid zal de fabriek naar verwachting per jaar tot 80 miljoen liter ethanol uit gerecyclede koolstof halen. De nieuwe installatie zal over de komende twee jaar tot 500 banen creëren in de bouw en zo’n 20 tot 30 nieuwe permanente jobs. Tegen 2022 moet de fabriek klaar zijn.

De Torero-installatie kost dan weer 50 miljoen euro en zal afvalhout in bio-kool omzetten, ter vervanging van een deel van de fossiele steenkool die in hoogovens gebruikt wordt. In de eerste fase zal de Torero-fabriek jaarlijks tot 60.000 ton afvalhout omzetten in ongeveer 40.000 ton bio-kolen. Later moeten die aantallen zelfs verdubbelen. Die nieuwe installatie is goed voor zo’n 70 externe banen en zal ongeveer tien nieuwe permanente werkplekken creëren voor de bediening van de installatie. Ook deze zal eind 2022 werken.

Volgens berekeningen van ArcelorMittal zelf zullen de nieuwe fabrieken voor het een CO2-vermindering zorgen die vergelijkbaar is met de broeikasgassen uitgestoten door 250.000 auto’s die een jaar lang rijden.