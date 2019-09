ArcelorMittal Gent heeft grootste zonnedak van België 5.800 werknemers krijgen kans mee te investeren in het project Kristof Vereecke

16 september 2019

18u21 3 Gent Maandag werd bij ArcelorMittal in Gent het grootste zonnedak van België geopend. Het project telt maar liefst 27.104 zonnepanelen en is een samenwerking met zonne-energieproducent Eneco. Het zet meteen de ambities van de staalgigant, om tegen 2050 energieneutraal te zijn, extra kracht bij. De stroom die de zonnepanelen opwekken, wil ArcelorMittal integraal gebruiken voor zijn productie in Gent. De 5.800 werknemers van de staalreus krijgen de kans mee te investeren in het project.

De zon bleef maandag achter de wolken steken, maar bij ArcelorMittal hopen ze de komende maanden en jaren op een pak zonneschijn. De voorbije drie maanden heeft Eneco, de grootste zonne-energieproducent van ons land, op het dak bij ArcelorMittal een zonnepanelenpark ter waarde van 7,5 miljoen euro geïnstalleerd. Een absoluut huzarenstukje. “Het park bestaat uit 27.104 zonnepanelen over een oppervlakte van 75.000 vierkante meter. Dat betekent dat er de afgelopen periode 3 panelen per minuut geïnstalleerd werden. Bij de realisatie werd maar liefst 157,2 ton staal gebruikt”, zegt Manfred Van Vlierberghe, CEO bij ArcelorMittal Gent.

Staal dat uiteraard door ArcelorMittal zelf werd geproduceerd. “Het gaat om Magnelis-staal, langdurig bestand tegen corrosie en dus veel duurzamer.”

2.900 gezinnen

De nieuwe zonnepanelen zullen jaarlijks 10.000 MWh produceren, wat overeenkomt met het energieverbruik van 2.900 gezinnen of een gemiddeld kanaaldorp. Samen met de 10 reeds geïnstalleerde windmolens en de 2 extra geplande windmolens zal er met de zonnepanelen, binnenkort ongeveer 50MW groene stroom op de Gentse site geïnstalleerd zijn. De duurzame energie die wordt opgewekt, zal ArcelorMittal volledig intern gebruiken om de productie te voeden.

Klimaatdoelstellingen

Het is ArcelorMittal Belgium, dat vandaag al tot de wereldtop inzake energie-efficiëntie en CO2-uitstoot behoort, duidelijk menens met de klimaatdoelstellingen. “Dit project bewijst twee dingen”, zegt CEO Manfred Van Vlierberghe. “Eerst en vooral willen we een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van groene industrie. Ten tweede is dit project een schoolvoorbeeld van hoe we wereldtop willen zijn op het vlak van energie-efficiëntie. ArcelorMittal schaarst zich 100% achter de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het staal dat we hier in Gent produceren is 1/3de groener dan dat uit de rest van de wereld. Staal is bovendien een duurzaam product dat 100% recycleerbaar is. We geloven echt dat ons bedrijf het hart kan vormen van de circulaire economie van de toekomst.”

Crowdlending

De staalreus wil ook het personeel mee in het groene toekomstverhaal. De 5.800 medewerkers van ArcelorMittal Belgium die in de sites van Gent, Genk, Geel en Luik werken, krijgen de kans om in de zonnepanelen te investeren en van de opbrengst te genieten. Die kans krijgen ze via crowdlending aangeboden, een lening waarbij de medewerkers voor 6 jaar geld uitlenen aan Eneco. Ze krijgen voor hun investering een gegarandeerd brutorendement van 4 procent. Elke medewerker kan tussen 250 euro en 1.000 euro lenen aan ArcelorMittal Belgium voor het zonnedak. “Wie bijvoorbeeld 500 euro leent, verdient daar jaarlijks 20 euro bruto extra mee. In zes jaar tijd verdient de medewerker 120 euro bruto. Na de looptijd krijgt hij of zij de oorspronkelijke investering van 500 euro ook terug”, zegt Iwein Goigne, CEO bij Eneco Solar . “Via crowdlending willen we de medewerkers actief betrekken bij dit duurzame project. Op deze manier hopen we hen ook te doen stilstaan bij het belang van duurzame energie en belonen we hen voor hun inzet.”