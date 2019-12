ArcelorMittal Europa wil properder worden, ook maatregelen in Gent Sabine Van Damme

13 december 2019

16u59 0 Gent ArcelorMittal Europa wil zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% verminderen, om zo bij te dragen tot de Green Deal van de Europese Commissie. Daarvoor zullen ook in de Gentse fabriek nieuwe technologieën aangewend worden.

De doelstelling voor ArcelorMittal Europa ligt in lijn met de in mei aangekondigde ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa. De staalgroep mikt op verschillende maatregelen. Voor Gent wordt er gesproken over ‘Carbalyst’. Dat systeem vangt de gassen van de hoogoven op en zet ze biologisch om in bio-ethanol. Het startproject van 120 miljoen euro in Gent zal naar verwachting in 2020 worden afgerond. Ook is er ‘Torero’, een investering van 40 miljoen euro voor de omzetting van houtafval in biokolen om de fossiele brandstoffen (kolen) die momenteel in de hoogoven worden geïnjecteerd, te vervangen. De eerste grootschalige demonstratie-installatie in Gent zal naar verwachting eind 2020 in gebruik zijn.

ArcelorMittal is ‘s werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf, met 209.000 werknemers, een aanwezigheid in 60 landen en een industriële voetafdruk in 19 landen. ArcelorMittal Belgium, met vestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel telt 5.800 medewerkers.