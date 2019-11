Arbeidsinspectie onderzoekt explosie bij ArcelorMittal Wouter Spillebeen

26 november 2019

15u46 0 Gent Na de explosie van afgelopen maandagavond op het zuurstofplein bij staalreus ArcelorMittal in de Gentse haven onderzoekt de arbeidsinspectie hoe het incident kon gebeuren. “We kunnen alleen het resultaat afwachten”, klinkt het. Intussen is de productie in de staalfabriek tijdelijk stilgelegd.

Rond 21 uur was een enorme knal tot ver buiten het bedrijf te horen. Een container met vloeibare zuurstof op het zuurstofplein van de staalfabrikant, vlakbij de hoogovens, was ontploft. Daarbij vielen gelukkig geen gewonden. Er ontstond een beperkte brand die dankzij de interne brandweerploegen van ArcelorMittal snel onder controle was. Vandaag werd de productie aan de hoogovens afgeremd en de productie in de staalfabriek stilgelegd door een tekort aan zuurstof.

De arbeidsinspectie startte intussen een onderzoek op naar de oorzaak van de explosie. “We zijn de leidingen aan het inspecteren. Afhankelijk van het resultaat zullen we de staalfabriek zo snel mogelijk weer opstarten”, reageert de staalfabrikant. “We kunnen nog helemaal niet zeggen of de ontploffing door een technisch defect gebeurde of door iets anders. We kunnen alleen het resultaat van het onderzoek afwachten.”

Risico’s

De staalproductie ligt tijdelijk stil, maar dat betekent niet dat de arbeiders allemaal thuis bleven. “Het bedrijf kan iedereen daar gebruiken voor andere zaken”, duidt Stijn Van Geem, hoofdafgevaardigde van ABVV bij ArcelorMittal. “Het bedrijf kennende, zal alles zo snel mogelijk opgelost worden. De productiestop zal heel kort zijn.”

“Gelukkig is er niemand gekwetst”, gaat de afgevaardigde verder. “We weten ook nog niet of de explosie aan een technisch defect ligt of aan iets anders. Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Er heerst in elk geval geen onrust tussen de arbeiders. Iedereen weet in welke sector hij zit en wat de gevaren zijn. We zijn allemaal dagelijks met veiligheid bezig. We kennen de risico’s. We wachten ook af om te zien hoe het is kunnen gebeuren.”