Arbeiders vinden verroeste granaat op dak aan kerkplein Wouter Spillebeen

04 mei 2020

14u31 2 Gent Bij dakwerken in Drongen hebben arbeiders maandagmorgen een oude verroeste granaat gevonden. De werkmannen legden het springtuig op een grasperkje naast de Sint-Gerolfkerk tot ontmijningsdienst DOVO het kwam ophalen.

De arbeiders vonden op het dak rond 10.45 uur de oude granaat. Hoe die daar terecht kwam, is een groot vraagteken. “Dat zullen we waarschijnlijk ook nooit weten”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “De dakwerkers hebben de granaat op het grasperkje gelegd omdat daar weinig mensen passeren.”

De politie werd verwittigd en stelde een perimeter van tien meter rond de granaat in. Het plein aan de kerk was dus even afgesloten. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, werd ter plaatse geroepen en nam de granaat mee.