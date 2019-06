Arbeiders Sint-Baafs nemen hele straat als parkeerplaats: “Niet de afspraak”

Erik De Troyer

07 juni 2019

17u55 0

De Hoofdkerkstraat, pal naast de Sint-Baafskathedraal, staat deze dagen vol met lichte vrachtwagens. De arbeiders die de werken aan Sint-Baafs uitvoeren zaten namelijk met een probleem. In het centrum van Gent mogen aannemer hun wagen niet op het trottoir bij de werf zetten, en dat geldt dus ook voor zij die aan de kathedraal werken. Naar de letter van de Gentse wet zouden ze zich moeten gaan parkeren op officiële parkeerplaatsen zoals aan Sint-Jacobs of op het Laurentplein. Echt haalbaar lijkt dat niet. En dus sluit de aannemer de straat af.

Op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is men niet blij met de situatie. “Dat is niet volgens de afspraken in hun vergunning. De aannemer heeft aangegeven dat hij meer werfruimte nodig heeft dan momenteel is voorzien. We zijn van mening dat de aannemer voor zijn personenwagens elders een parkeeroplossing moet zoeken. Voor de werfwagens zijn we met de stadsdiensten en de aannemer aan het bekijken of een uitbreiding van de werfzone mogelijk is, maar gezien de beperkte ruimte in de onmiddellijke omgeving van de kathedraal is dat verre van evident”, klinkt het.