Arbeiders Disteel leggen werk neer uit ongenoegen over coronamaatregelen Wouter Spillebeen Sabine Van Damme

20 maart 2020

13u18 18 Gent Arbeiders hebben afgelopen nacht het werk stilgelegd bij Disteel, een verwerker en verdeler die geïntegreerd is bij staalreus ArcelorMittal. Ze deden dit uit angst voor de verspreiding van het coronavirus. Intussen is het werk in verminderde capaciteit hervat.

“We kennen de maatregelen die opgelegd worden door de overheid heel goed en bewaarden ook de nodige afstand”, klinkt het bij het bedrijf, dat voor ArcelorMittal staal verwerkt. “Maar in deze snel veranderende tijden is het niet ongewoon dat mensen wat in paniek schieten. Dat is ook hier gebeurd.” Arbeiders die in de nachtploeg moesten starten, waren niet tevreden met de maatregelen die het bedrijf nam en besloten daarom het werk neer te leggen.

“We hebben de maatregelen gekaderd en gepolst over welke maatregelen men zich nog onzeker voelde”, duidt manager Dirk Stragier. “We hebben overal twee meter afstand gegarandeerd. We bekijken wie zich daarin kan vinden en wie zich er niet goed bij voelt, heeft de optie om thuis te blijven. Zo kon de dagpost vandaag in een gereduceerde capaciteit opstarten.”

In totaal lag het werk in het staalverwerkend bedrijf de hele nachtpost en een deel van de ochtendpost stil. Omdat het bedrijf hoort tot de distributietak van ArcelorMittal, ondervond de staalreus zelf geen hinder.