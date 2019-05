Ar(t)sène Weba: kunstproject met patiënten FPC Sabine Van Damme

22 mei 2019

17u55 16 Gent Komend weekend wordt in de leegstaande gebouwen van Gentse Truck Service, vlak naast de Weba, een opmerkelijk kunstproject gelanceerd. Kunstenaars gaan er in dialoog met patiënten van het Forensisch Psychiatrisch Instituut. De tentoonstelling is gratis toegankelijk.

“Dit is échte inclusie”, zegt organisator Geert Van Hijfte, die in een andere hoedanigheid ook organisator van de Dag van de Zorg is. “Twaalf kunstenaars – professioneel en amateur – stellen er hun werken tentoon samen met het werk van 6 patiënten van het Forensisch Psychiatrisch Instituut. Het zijn uiteraard patiënten die al in de reintegratie-fase zitten, en die het centrum af en toe mogen verlaten, onder begeleiding. De kunstenaars gaan dus niet enkel in dialoog met het oude gebouw, maar ook met mensen die het moeilijk hebben in deze samenleving.”

Diverse kunstdisciplines komen aan bod: fotografie, grafiek, schilderkunst, tekeningen, installaties, sculpturen, performance, poëzie, micro-installaties, video, keramiek, zeefdruk, en meer. “Deze inclusieve kruisbestuiving en mix tussen de diverse kunstenaars zal gegarandeerd vonken geven”, zegt Van Hijfte. De naam Artsène is uiteraard een verwijzing naar de buren van de meubelwinkel.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken op 25 en 26 mei, van 11 tot 20 uur. Alle info: www.artsène.be.