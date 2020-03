Appartementsgebouw geëvacueerd na uitslaande brand Cedric Matthys

09 maart 2020

09u28 6 Gent In Ganzendries in Gent, vlak bij het Sint-Pietersstation is deze ochtend een appartementsgebouw ontruimd. Omstreeks 8 uur vanochtend brak brand uit op de derde verdieping.

“15 personen moesten het gebouw verlaten”, laat de brandweerzone Centrum weten. “De brand ontstond aan de achterkant van het gebouw en was al uitslaand bij aankomst van onze ploegen. Niemand raakte gewond, maar twee personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis door rookinhalatie.” De bewoners worden momenteel opgevangen in een schooltje in de buurt. Ganzendries in nog steeds afgesloten voor alle verkeer.