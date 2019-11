Appartementsbewoners ontkennen slagen aan bejaarde vrouw in lift Wouter Spillebeen

17u06 0 Gent Drie bewoners van Ledeberg moeten zich verantwoorden nadat ze een bejaarde vrouw klappen gaven in een lift. Het slachtoffer had grote kneuzingen, maar de beklaagden ontkennen dat er iets gebeurde.

Volgens de burgerlijke partij vielen de slagen na een periode van “psychische terreur” door de beklaagden. Aan de voordeur van hun appartementsgebouw was er een mondelinge discussie, maar in de lift vielen ook klappen. “Ze waren net een bende hyena’s en ik kon niet weg”, vertelt het slachtoffer. “Ik kreeg eerst een harde klap op mijn hoofd, alle drie sloegen ze mij. Thuis zag ik dat ik helemaal blauw zag.” De beklaagden riskeren celstraffen tot twee jaar, maar beweren dat er helemaal niets gebeurde in de lift.

Omdat het slachtoffer nog niet door een medische specialist onderzocht is, stelde de rechter een deskundige aan. Daarnaast vroeg ze ook om nog meer getuigen te verhoren en een buurtonderzoek uit te voeren. Op 20 maart wordt de zaak verder behandeld.