App van Gentse makelij valt in de prijzen Jill Dhondt

10 december 2019

16u20 7 Gent The Reference ontwikkelde een applicatie waarmee het verkeer op de containerterminal van DP World in Antwerpen vlotter verloopt. Kort na de lancering viel de applicatie van het digitaal marketingagentschap uit Gent tweemaal in de prijzen.

Dagelijks komen 2000 trucks hun container laden of lossen op kaai 1700, de containerterminal van DP World Antwerp. Om de flow op de terminal te verzekeren begeleidde The Reference DP World bij het ontwikkelen van de app ‘Route 1700’. Hiermee worden vrachtwagenchauffeurs stap voor stap door de terminal begeleid zonder uit te hoeven stappen. Daarnaast ontvangen de chauffeurs via de app berichten over storingen of piekmomenten waardoor ze hun bezoeken voortaan beter kunnen plannen.

De app werd in augustus gelanceerd en viel kort erna tweemaal in de prijzen. De applicatie kreeg een ICT/Digital Project of the Year Award en de allereerste PwC UX Award voor het meest gebruiksvriendelijke project. “Beide prijzen zijn een mooie erkenning voor de dagelijkse toewijding van de experten bij DP World en The Reference”, zegt John De Wever, woordvoerder van The Reference. “Dit project toont nogmaals aan dat digitale innovatie loont. De app verbetert zowel de bedrijfsprocessen als de ervaring van de eindgebruikers.”