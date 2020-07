Apotheose: reizend druppelkot eindigt in stadhuis, met vier burgemeesters Sabine Van Damme

26 juli 2020

15u34 2 Gent Het reizend druppelkot heeft het einde van de Geen Gentse Feesten gehaald. Edmond Cocquyt en zijn trawanten stelden hun kot op in het stadhuis, in de Pacificatiezaal. Eindelijk gaf hij ook toe dat het hele opzet een idee van Trefpunt was. “Maar dat gedoe met de flikken was wel echt.”

Vier burgemeesters – de échte burgemeester Mathias De Clercq, die eigenlijk vakantie heeft, waarnemend burgemeester Mieke Van Hecke, Feestenburgemeester Annelies Storms en nachtburgemeester Edmond Cocquyt – samen aan een druppelkot dat staat opgesteld in de Pacificatiezaal. Het is een nooit vertoonde scène. (Alleen Filip Watteeuw ontbreekt nog, zouden criticasters zeggen, dus we zullen het maar zelf doen.) “We hebben het gehaald”, zucht Edmond. “De flikken hebben ons niet kunnen pakken. En hier mogen we staan, we hebben toestemming van schepen Van Hecke.”

Trefpunt

Edmond en co landden respectievelijk in de Bourgoyen, op de trambrug, bij AVS, op de Blaarmeersen, aan Flanders Expo, op een vlot aan de Krook en verstopt in het Astridpark. “Het reizend druppelkot was een idee van Trefpunt”, geeft Cocquyt nu toe. “Het was een veilig alternatief, leuk voor de feesten, en zonder veel volk. Maar heel dat gedoe met de flikken was wel echt. Die bleven ons maar achtervolgen. Hopelijk kunnen we nog onderhandelen over de boetes die we ongetwijfeld nog gaan krijgen.”

Na de druppel met de 4 burgemeesters samen moest Edmond wel weer opkrassen. Al probeerde hij het nog op een akkoordje te gooien met schepen Van Hecke om zijn kot ook op de avonden van de gemeenteraad in het stadhuis op te stellen. “Het zou dan tenminste wat gezellig zijn”, vindt hij.