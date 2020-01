Apotheek Malem opnieuw open daags na overval: twee daders opgepakt Didier Verbaere

18 januari 2020

11u15 7 Gent Apotheek Malem op het Heldenplein in Gent opende zaterdag gewoon de deuren na de gewapende overval vrijdagnamiddag. Toen gingen twee daders er onder bedreiging van een wapen met de kassa vandoor. “We willen de mensen kunnen helpen en niemand in de kou laten staan”, zegt een assistente van de zaak. Twee voortvluchtige daders werden ondertussen opgepakt, meldt het Parket

Apothekers Annick Meulebroeck was er deze ochtend niet. “Ze wou nog even bekomen want ze was erg aangedaan van de overval”, klinkt het. Rond 16.30 uur vrijdagnamiddag stapten twee mannen de apotheek binnen en bedreigden de apothekeres met een wapen. Ze gingen vrij brutaal te werk en trokken de geldlade van de kassa, inclusief de elektronische bedrading, uit de toonbank. Vandaag kon er dan ook enkel met bankcontact betaald worden.

Het Parket van Oost-Vlaanderen voert het onderzoek. Meteen na de overval was er een klopjacht in de buurt en werd ook een politiehelikopter ingezet. Klanten reageren alvast opgelucht en hopen dat apothekeres Annick weer snel in haar zaak staat.

Er konden ondertussen twee verdachten opgepakt worden. Dat meldt het Parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om twee minderjarigen van 17 jaar oud. Ze werden verhoord en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.