Apotheek Baetslé aan Sint-Pietersstation voorlopig erkend als monument Sabine Van Damme

15 november 2019

11u10 0 Gent De nieuwe Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele beschermt Apotheek Baetslé in Gent voorlopig als monument. “Het is een prachtige burgerlijke woning uit het begin van de 20ste eeuw. Het ademt de geschiedenis van Gent uit en is dus onlosmakelijk verbonden met de Gentse identiteit”, stelt hij.

De oorspronkelijke apotheek is intussen geen apotheek meer. Het is nu een boekenwinkel / koffiehuis. Net dat zorgt ervoor dat iedereen kan meegenieten van het interieur op de benedenverdieping. Het bouwwerk dateert van begin 1900. Op 16 juni 1913 keurde het Gentse stadsbestuur de bouwaanvraag goed van apotheker Remi Baetslé voor een huis naar ontwerp van de Gentse architect-aannemer Jules Goossaert. Apotheek Baetslé werd gebouwd in de nieuwe wijk die toen aan het Sint-Pietersstation ontwikkelde, in de periode van de Wereldtentoonstelling van 1913. Bij de inrichting van het gebouw was de schilder Constant Prosper Hoste (1873-1917) betrokken.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent Apotheek Baetslé nu een voorlopige bescherming toe omwille van de historische, architecturale en artistieke waarde. “Wie al eens in de stationsbuurt van Gent wandelde liep zeker voorbij de vroegere apotheek Baetslé”, zegt hij. “Het pand springt misschien niet direct in het oog, maar het is een prachtige burgerlijke woning uit het begin van de twintigste eeuw. De apotheek zelf en de eerste verdieping zijn rijkelijk ingericht. De glasramen en muurschilderingen maken van dit pand een belle epoque pareltje.”

Na de voorlopige bescherming organiseert de stad een openbaar onderzoek. Zo kan opmerkingen of bezwaren indienen. Binnen de negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over een definitieve bescherming.

Alle info over het opmerkelijke pand is te vinden op de website van Onroerend Erfgoed.