Antwerpsesteenweg afgezet voor instabiele kraan Didier Verbaere

09 februari 2020

17u44 0 Gent De Antwerpsesteenweg is afgezet ter hoogte van Campo Santo, en dat blijft zeker zo tot morgen. Reden is een torenkraan op de hoek met de Bloemistenstraat, die vervaarlijk beweegt.

De kraan zelf zou stabiel zijn, maar de laadbak die aan de kraan hangt, is gevaarlijk aan het bewegen. De bak zou zelfs naar beneden dreigen te vallen. De hulpdiensten nemen het zekere voor het onzekere en zetten de straat af, tot de wind morgen is gaan liggen of minstens is afgezwakt.

Meer over Antwerpsesteenweg

Bloemistenstraat