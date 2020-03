Anouk en haar 20 collega’s kregen elk een ontbijtmand aan huis geleverd voor hun harde thuiswerk Jill Dhondt

16u57 6 Gent Anouk De Meulemeester (26) werd vanmorgen wakker met een aangename verrassing: een ontbijtmand van haar werkgever Amon Consultants. Samen met haar twintig collega’s werd ze op afstand in de watten gelegd, als bedanking voor het harde werk dat ze van thuis leveren.

Anouk werd deze ochtend wakker met een luid gebonk op haar deur. Toen ze een kijkje ging nemen, zag ze een grote geschenkmand staan, gevuld met chocoladebroodjes, croissants, sandwiches, melk, chocolade, speculaas, siroop en confituur. “Dat was een hele leuke verrassing, waardoor ik mijn dag goed kon starten”, zegt Anouk enthousiast aan de telefoon. “Met de mand kwam de boodschap ‘gelukkig ontbijt’. Voor de maatregelen kwamen we namelijk elke maand met de collega’s samen in een ontbijtzaak, om de positieve momenten van de voorbije dertig dagen te belichten. Omwille van de corona-uitbraak gaan die meetings niet meer door, maar onze baas heeft dat momentje dan maar naar ons thuis gebracht.” Aangezien Anouk op zichzelf woont, kreeg ze een ontbijtpakket voor één persoon toegestuurd. Collega’s met kinderen of partners kregen een doos waar het hele gezin van kon smullen.

Voor de collega’s van Amon Consultants uit Sint-Denijs-Westrem is het met andere woorden al duidelijk wie verkozen zal worden tot baas van het jaar. Christophe VanDriessche, de man in kwestie, werd vandaag ook zelf in de watten gelegd. Nog voor zijn werknemers wisten dat ze een ontbijtmand zouden krijgen, hadden ze al een verrassingspakket besteld voor zijn verjaardag. “Christophe is een echte people’s person”, geeft Anouk aan. “Hij ziet het als een persoonlijke missie om zijn werknemers te laten groeien, zodat ze het beste uit zichzelf halen. We merken dat het belangrijk voor hem is dat we ons goed voelen op het werk, de ontbijtdoos is daar een voorbeeld van.”