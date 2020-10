Anonieme flikken escorteren bevallende vrouw naar ziekenhuis, baby komt hen maand later bedanken Sabine Van Damme

01 oktober 2020

19u35 2 Gent De snelste baby van Gent was het wel, voor even. Toen in de nacht van 17 op 18 augustus een auto gevaarlijke manoeuvres uitvoerde naast de anonieme patrouillewagen van inspecteur Hannes en Nick, hadden ze niet verwacht dat dit tot heuglijke taferelen zou leiden. Ze hielden de auto staande, maar merkten al snel dat er een vrouw moest bevallen, en spoedden zich richting ziekenhuis. Een maand later kwamen de trotse ouders hun dochtertje tonen.

Een rustige nachtelijke patrouille in de Muide werd plots een spannende belevenis voor Hannes en Nick, inspecteurs van de interventiedienst. Een wagen kwam ‘bumperkleven’, en haalde plots hun anonieme wagen bruusk in. Hannes en Nick hielde de wagen staande. Maar zodra ze dichterbij kwamen, begrepen ze waarom de chauffeur zoveel haast had. Op de achterbank lag een vrouw, schreeuwend van de pijn en met een dikke buik. Hannes en Nick sprongen in hun voertuig en zorgden met loeiende sirenes voor een politie-escorte richting ziekenhuis. Gelukkig, want anders hadden de ouders het niet gehaald. Met de hulp van de dokters die de politiemannen in het ziekenhuis haalden, beviel de vrouw op de parking van een gezonde dochter.

Geen boete

Nu, anderhalve maand later, stonden de trotse ouders met een kleine spruit terug bij de flikken, om hen te bedanken. En ook Hannes en Nick waren de baby niet vergeten. Ze kreeg van hen een knuffeldraakje van de politie. De ouders kregen overigens geen snelheidsboete, de baby die zo nodig zo snel ter wereld wilde komen ook niet.