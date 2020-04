Annulatie van de Ronde is klap op de vuurpijl voor Ronie Keisse (62): “Maar er zijn ergere dingen” Wouter Spillebeen

03 april 2020

19u38 0 Gent Geen Ronde Van Vlaanderen zondag, enkel Geen Ronde Van Vlaanderen zondag, enkel een Ronde tegen Corona . Voor Ronie Keisse (62), de uitbater van het Gentse wielercafé De Karper en vader van profrenner Iljo, een tegenslag al beseft hij dat er belangrijkere dingen zijn op dit moment. “De koers is maar entertainment. Ook mijn moeder is in het ziekenhuis opgenomen met corona, dat is belangrijker.”

“In het weekend van de Ronde doen we gewoonlijk al op vrijdagavond open. De vrijdag en de zaterdag is er dan animatie in en rond het café en zondag zetten we dan de uitzending op. Daarna neem ik normaal een week verlof om dan Parijs-Roubaix te volgen met de auto. Die koersen zijn mijn topkoersen.” Ronie Keisse legt zijn hart en ziel in zijn café en is de grootste supporter van zijn zoon Iljo, maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten.

“De hele situatie is enorm vervelend en dat de Ronde niet doorgaat, maakt het alleen maar erger. Het is voor een caféhouder zelfs als het café goed draait in normale omstandigheden al moeilijk om rond te komen. Nu kan ik gelukkig tegen een stootje, maar vijf jaar geleden was het een drama geweest. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe het is voor iemand die pas een café geopend heeft.”

Dichtbij

“Het is niet te geloven hoe groot de aderlating is, en het is niet alleen die ene dag van de Ronde die het verschil maakt, ook al leeft dat echt onder mijn vaste klanten. Maar er zijn ergere dingen in het leven. Koers is maar entertainment, zowel voor de renners als voor de toeschouwers als voor het volk in mijn café. Maar zo’n virus, die situatie is ongezien.”

“Ook mijn 85-jarige moeder is begin deze week in het ziekenhuis opgenomen met corona. Dan komt het wel erg dichtbij. Gelukkig zit ze nog in de best mogelijke situatie, want ze heeft maar een zeer milde besmetting. Ze heeft geen beademing nodig, haar bloedwaarden en haar longen zijn goed en ze neemt zuurstof goed op. Dat is nu veel belangrijker. De artsen overwegen al om haar weer uit het ziekenhuis te laten vertrekken, maar de vraag is dan waar ze terecht kan. Om alleen thuis te blijven is ze niet goed genoeg en op plaatsen waar ze een kortverblijf zou kunnen doen, zijn coronapatiënten niet toegelaten. Maar goed, dat zien we dan ook wel weer.”