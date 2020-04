Animatie van Klaas, oud-student aan Sint-Lucas, vraagt New Yorkers om afstand te bewaren Jill Dhondt

20 april 2020

17u00 0 Gent Klaas Verplancke (55) leerde illustreren aan de Sint-Lucasacademie in Gent, waar zijn hart nog steeds ligt. Zoveel jaar later is zijn werk te zien op net geen tweeduizend borden in New York. Zijn animatie maakt deel van een campagne om inwoners bewust te maken over het coronavirus.

De animatie die de New Yorkse straten kleurt, toont twee figuren die pingpongen met koekenpannen vanuit hun wolkenkrabbers. Klaas was diegene die de illustratie maakte, Arevik d’Or maakte er bewegend beeld van. “Het maakte deel uit van een serie geanimeerde reflecties op wat er momenteel aan het gebeuren is”, legt Klaas uit. “Iedereen heeft foto’s gezien van mensen die aperitieven met een stok, of pingpongen uit het raam. We zien zaken die voordien onvoorstelbaar leken. Ik zeg vaak dat mijn werk surreëel is, maar de realiteit heeft me ingehaald.”

Klaas poste de animatie op zijn Instagram, en voegde hem toe aan zijn elektronische handtekening. “Dat was blijkbaar in het oog gesprongen van Poster House, een museum dat een publieke campagne in New York organiseert. Ze zochten ontwerpers die posters wouden maken, en hebben ons gevraagd om een bijdrage te leveren. We zien dat als een hele eer. De andere illustratoren zijn iconen die ik leren kennen heb toen ik nog studeerde aan Sint-Lucas.”

Tijdsdocument

De animatie van Klaas en Arevik staat momenteel op 1.800 elektronische borden in New York, op twee grote reclameborden aan Lincoln tunnel en op de legendarische schermen van Times Square. Het doel van de campagne is om New Yorkers veilig thuis te houden, en zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Tegelijk is het een boodschap van positivisme en verlichting. Het is een gekke poster, omdat we de mensen willen doen lachen, ondanks de situatie. Dat is volgens ons de taak van een kunstenaar.”

Klaas maakte de animatie evengoed als een ode aan de menselijke inventiviteit. “Ik vind het ontroerend om te zien hoe mensen heel creatieve oplossingen bedenken voor hun problemen. Je ziet dingen, die anders nooit gebeuren. Het is aan ons om dat vast te leggen.”



Meer beelden van Klaas vind je hier, van Arevik hier.