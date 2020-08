Angèle Ogiers is met haar 106,5 jaar de nieuwe oudste inwoner van Gent Sabine Van Damme

03 augustus 2020

18u31 0 Gent Na het Na het overlijden van Mariette Bouverne , oudste Belg en dus ook de oudste Gentenaar, blijkt dat Angèle Ogiers nu de nieuwe oudst levende Gentenaar is. 106 is deze kranige dame, en ze woont sinds haar 99ste in woonzorgcentrum Ter Hovingen in Gentbrugge.

Angèle Ogiers is afkomstig van Godveerdegem, bij Zottegem. Daar werd ze geboren op 12 januari 1914, in een gezin met 4 kinderen. “Haar moeder was een sterkte vrouw, die haar kinderen naar school stuurde, in ’t Frans”, zegt Véronique Gabriëls, kleindochter van Angèle. “Mijn grootmoeder vertelt vandaag nog altijd verhalen over haar mama.”

Angèle trouwde, en kreeg één zoon. Toen hij een jaar of 6 oud was, verhuisde het gezin naar Gentbrugge, waar Angèles echtgenoot aan de slag kon als machinist, bij de Spoorwegen. “Zelf heeft mijn grootmoeder nooit gewerkt. Ze was huisvrouw en zorgde voor haar zoon, mijn vader dus. Ze was wel heel erg handig, en naaide, maakte kleren en kon heel lekker koken.”

Rug

Angèles man overleed relatief jong. “Maar zij zelf bleef heel actief in het verenigingsleven. Ze zat in een zangkoor en was heel katholiek. Ze was ook heel zelfstandig, en stond erop om dat zo lang mogelijk te blijven. Op haar 99ste woonde ze nog thuis en kookte ze nog elke dag haar eigen potje. Maar na een lelijke val waarbij ze een ruggenwervel brak, belande ze in ziekenhuis Sint-Jozef in Gentbrugge. Van daar uit ging ze naar het aanpalende rusthuis, Ter Hovingen, hoewel dat nog helemaal niet haar bedoeling was. Sinds 2012 woont ze daar, en ze is er heel tevreden.” (Lees verder onder de foto)

Een grote familie heeft onze oudste Gentse niet. Haar ene zoon kreeg zelf één dochter, Véronique, en ook die kreeg één dochter, Odile (25). Maar in het rusthuis krijgt ze ook nog steeds bezoek van vrienden en vroegere buren. Met Angèle gaat op haar 106de nog alles relatief goed. “Al begint haar geheugen te minderen”, aldus de kleindochter. “Zo begint ze mij te verwarren met mijn dochter. Misschien komt dat door de corona, en het feit dat we elkaar veel minder konden zien. In het rusthuis heeft ze nog heel lang gekaart met andere bewoners, maar dat doet ze nu niet meer. ‘Ons Marainneke’ slaat wel nog vlot een praatje, en eten doet ze nog steeds heel graag. Ze is er altijd heel trots op geweest dat haar zoon voor bio-ingenieur kon studeren, in die tijd was dat blijkbaar niet evident.”