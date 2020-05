Angèle in de bloemetjes gezet voor honderdste verjaardag Jill Dhondt

06 mei 2020

18u54 2 Gent Angèle De Meyer werd dinsdag honderd jaar, en dat werd gevierd met toeters en bellen. De verzorgers van Residentie Vroonstalle en haar familie hadden er alles aan gedaan om de eeuweling een onvergetelijke dag te bezorgen.

Angèle werd honderd jaar geleden geboren, en werkte lang als naaister in de haute couture. Ze hield ervan om naar het buitenland te reizen, en in de zon te zitten. Het allerbelangrijkste voor haar, is haar familie. In het rusthuis staat ze gekend als een lieve, dankbare dame. “Ze is erg begaan. Als ze iemand tegenkomt zal ze altijd vragen hoe het met haar of hem gaat”, zegt Rebekka Steyaert van het woonzorgcentrum.

Haar verzorgers en familie hebben hun best gedaan om de eeuweling een fijne verjaardag te bezorgen. “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds hebben we haar in de watten gelegd. We hadden haar deur versierd, taart en een kroon gemaakt, en bloemen gekocht. Haar kinderen waren langsgekomen op het binnenplein, zodat ze hen kon zien vanop het balkon.”