André Hazes pakte ’t Kuipke helemaal in Sabine Van Damme

21 februari 2020

23u39 8 Gent Een concert van André Hazes in ’t Kuipke, daar kwam volk op af. Opmerkelijk genoeg blijken vooral oudere dames met een voorkeur voor pantermotiefjes fan van de jonge Hollandse God. Geen woord over zijn liefdesperikelen trouwens, daar op dat podium. Hazes naaide alleen maar hits aan elkaar.

Toegegeven, de mannen van PartieParty hadden het publiek al redelijk op temperatuur gebracht. Maar toen André Hazes Junior op het podium kwam, ging het dak er pas echt af. “Wie heeft jullie gevraagd om op stoelen te gaan zitten? Gooi die snel aan de kant en ga rechtstaan”, klonk het. Waarna Hazes een resem bekende nummers van zijn vader bracht en het publiek spontaan in polonaise-modus ging. Hazes bracht dan ook een stevige show, met veel vuur en confetti. Over zijn hele liefdesheisa – de Nederlandse en zelfs Vlaamse kranten stonden er vol van de voorbije week – repte André met geen woord. Geen Monique en geen Bridget in de zaal, maar wel mama Hazes. Die filmde het hele optreden met haar gsm. ’t Kuipke zat behoorlijk vol, en de sfeer zat er goed in. Maar pas toen Hazes zijn hit ‘Leef’ bracht, ging het dak er helemaal af.

Organisator Eventor nodigde Hazes uit, maar heeft ook zaterdagavond nog een hele show in petto. Dat wordt de 25ste editie van het Gents Boksgala georganiseerd, voor het eerst ook in ’t Kuipke.