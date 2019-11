André Hazes komt naar Gent Sabine Van Damme

05 november 2019

19u50 12 Gent Leuk nieuws voor schlagerfans. In februari komt André Hazes Junior naar Gent, om ’t Kuipke te veroveren.

André Hazes – de echte – was een fenomeen, André Hazes Junior gaat een beetje dezelfde weg op. Sinds zijn hit‘Leef’ is hij enorm populair, ook bij ons in Vlaanderen. In 2013 stond hij al eens op het podium van het Sint-Baafsplein tijdens de Gentse Feesten, maar toen was hij nog een beginner. Vorig jaar trad hij op in de Capitole, maar een eigen feestje in ’t Kuipke is toch nog iets anders.

Voor de liefhebbers: noteer alvast 21 februari 2020 in de agenda, en bestel tickets (35 – 55 euro) op www.andrehazesingent.be.