André (95) en Gabriëlle (92) verslaan samen corona en vieren vervolgens hun 70ste huwelijksverjaardag! Sabine Van Damme

11 mei 2020

17u59 2 Gent 70 jaar lang al delen André Vanderhaegen (95) en Gabriëlle Bolangier (92) lief en leed. De laatste maand deelden ze zelfs het Covid-19-virus, maar geen van beiden was er echt ziek van. Maandag werd het koppel in de bloemen gezet voor zijn platina bruiloft, veilig achter het raam.

Schepen Mieke Van Hecke zakte af naar rusthuis Ter Rive in de Sint-Pietersnieuwstraat om het platina paar geluk te wensen, maar niet op de gebruikelijke manier. De brief van de koning en de koningin werd door de kier van het gekantelde raam geschoven. Het officiële portret van het gevierde paar kon nog niet gemaakt worden. En de bloemen gingen via een aparte ingang naar binnen. De genodigden, die bleven buiten staan, in de snijdende wind. “En ons ma vertelt nochtans zo graag over het prachtige weer op hun huwelijksdag, 70 jaar geleden”, vertelt dochter Rita. “Dan zegt ze elke keer dat het zo warm was dat de taarten gewoon smolten op de tafel.”

Het bleef bij zwaaien aan het raam, want converseren door dat raam bleek te moeilijk

Ook zoon Luc was erbij, en enkele van de 5 kleinkinderen. De 6 achterkleinkinderen bleven thuis. Veel viel er toch niet te beleven. Er waren chips die van de tafel waaiden, en de familie dronk een glas. Verder bleef het bij zwaaien aan het raam, want converseren door dat raam bleek te moeilijk. Nochtans is vooral Gabriëlle nog in goede gezondheid en erg kwiek, ondanks haar 92 lentes. Ook André is nog gezond. “Maar het is wel Gabriëlle die het voor het zeggen heeft in het huishouden”, knipoogt één van de aanwezige verzorgenden. Allebei hebben ze een eigen kamer, in dezelfde gang van rusthuis Ter Rive, maar overdag zijn ze zowat altijd samen.

(Lees verder onder de foto)

Bij Ter Rive waren ze blij dat er nog eens gefeest mocht worden. Het rusthuis heeft zwaar gedeeld in de klappen die Covid-19 aan de oudere bevolking heeft toegebracht. Ook Gabriëlle en André testten positief op het virus. Mensen van hun leeftijd lopen een enorm risico, maar noch André, noch Gabriëlle werden ziek, op wat lichte symptomen na. “Papa heeft wel 2 weken in het UZ Gent gelegen”, zegt dochter Rita, “maar dat was niet omwille van corona”.

Leven

De jubilarissen kennen elkaar al sinds hun jeugdjaren, omdat hun ouders elkaar kenden. “De vader van papa was postbode, dus die kende iedereen in Landskouter en de omliggende dorpen”, lacht Rita. André volgde middelbaar onderwijs in Sint-Gregorius in Ledeberg, maar moest zijn eerste jaar hoger onderwijs onderbreken door de oorlog. Na de bevrijding werd hij treinwachter bij de spoorwegen, eerst in Aalst en later in Zottegem. Vanaf 1955 werkte hij vanuit Gent Sint-Pieters. Hij schopte het tot ‘hoofdwachter-controleur’ in het station van Sint-Niklaas. Gabriëlle zorgde al die tijd thuis voor de twee kinderen. Ook voor haar eigen huwelijk runde ze al een huishouden, want haar moeder werd ziek en Gabriëlle heeft haar verzorgd tot ze op 51-jarige leeftijd stierf. Daardoor heeft ze niet verder kunnen studeren. Haar vader werd 93.

André had ook een goed gevulde agenda in zijn vrije tijd. Meer dan 50 jaar was hij actief als kerkzanger, en hij was 18 jaar lang lid van de kerkraad bij de Sint-Eligiusparochie in Gentbrugge. Hij was als ‘wijkmeester’ bij de KWB ook enkele jaren verantwoordelijk voor de bedevaarten naar Lourdes. Gabriëlle zorgde intussen voor een gezellige thuis en een prachtige tuin.