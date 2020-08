Analyse van de Gentse coronacijfers: bijna de helft van de nieuwe besmettingen valt in leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar Sabine Van Damme

04 augustus 2020

15u22 3 Gent Waarnemend burgemeester Filip Watteeuw heeft de coronacijfers voor Gent onder de loep genomen, en vraagt de Gentenaars nu om waakzaam te blijven. “De cijfers voor Gent zijn – zeker in vergelijking met andere steden – opvallend goed. Laat ons dat vooral zo houden.”

Watteeuw bekeek de cijfers voor Gent van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Die cijfers komen niet volledig overeen met die van Sciensano, maar veel verschil zit er niet op. “De laatste 7 dagen hebben we in Gent 32 besmettingen gehad”, stelt Watteeuw vast. “Opvallend is dat we gisteren voor het eerst in vier weken een dag hadden met nul geregistreerde besmettingen. Dat is een mooie opsteker, maar het geeft geen enkele garantie. We moeten absoluut waakzaam blijven.”

Gent zit – zeker in vergelijking met andere steden – op een gunstig niveau qua aantal besmettingen. “Toch ligt het aantal besmettingen vandaag nog steeds hoger dan eind mei en begin juni”, zegt Watteeuw. “Als je grafieken bekijkt, zie je tot 7 juli 1 tot 2 geregistreerde besmettingen per dag. Daarna waren dat er al gemiddeld 3 tot 4 per dag, en sinds 24 juli zijn het er al 4 of 5 per dag. Dat gaat dus telkens een trapje hoger.”

De laatste 4 weken zien we dat net iets minder dan 50% van de vastgestelde besmettingen in de leeftijdscategorie 21 tot 40 jaar vallen Filip Watteeuw

Leeftijd

De ‘positiviteitsratio’ in Gent ligt momenteel op 1,8%. Dat wil zeggen dat er op 1.000 uitgevoerde testen 18 positief zijn. In Mechelen ligt dat getal momenteel boven de 15%, Antwerpen zit net onder de 6%. “We kunnen ook de gemiddelde leeftijd van de besmette Gentenaars bekijken”, vervolgt Watteeuw. “De laatste 4 weken zien we dat net iets minder dan 50% van de vastgestelde besmettingen in de leeftijdscategorie 21 tot 40 jaar vallen. Bij de 60-plussers blijft het aantal besmettingen momenteel beperkt tot 9%.” ‘Broeihaarden’ zoals andere steden beweren te hebben, hebben we in Gent niet. “Er is echt geen lijn te trekken in de buurten waar mensen besmet zijn”, aldus Watteeuw, “ook al omdat de cijfers zo laag zijn.”

Maar de Gentse cijfers zijn dus goed, en de waarnemend burgemeester wil dat graag zo houden. “Dat kan alleen als iedereen waakzaam blijft, de gevraagde afstand respecteert, mondmaskers draagt, zijn of haar handen ontsmet en kleine bubbels blijft hanteren. De lage cijfers in Gent zijn een opsteker voor alle hulpdiensten in de stad.”