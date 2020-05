AmuseeVous Labs verkozen tot inspirerend initiatief van het jaar Jill Dhondt

14 mei 2020

17u52 0 Gent De uitreikingen van de Gentrepreneur Awards verlopen dit jaar wat anders dan vorige jaren. De genomineerden komen samen in een videogesprek, en krijgen zo te horen wie de winnaar is. Vanavond werd de prijs voor ‘inspirerend initiatief’ op deze manier uitgereikt aan AmuseeVous Labs.

AmuseeVous Labs geeft trajectbegeleiding op maat voor jongeren in de culturele sector. “We helpen als je een idee hebt, maar niet weet hoe eraan te beginnen”, legt mede-oprichter Ilka Tillekaerts aan. “Aan de hand van inspirerende sessies helpen we jongeren op weg om hun plan stap per stap concreet te maken.”

AmuseeVous Labs werd vanavond verkozen tot ‘inspirerend initiatief’ van het jaar. “Het is fijn om de prijs binnen te slepen, omdat we toch veel tijd en moeite steken in het vinden van de juiste antwoorden. Een jaar lang zorgen we voor een intensief coaching traject op maat, en het is fijn dat we daar nu voor erkend worden.”