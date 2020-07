Amokmakers opgepakt in Blaarmeersen maar geen sprake van aanranding



Didier Verbaere

19 juli 2020

14u37 0 Gent De politie van Gent kon zaterdag omstreeks 17 uur enkele amokmakers identificeren in de Blaarmeersen. Ze vielen er andere mensen lastig en werden op de vingers getikt. Maar van aanranding, zoals een veiligheidsagent beweerde, is geen sprake.

Een bewakingsagent op het openluchtdomein Twitterde zaterdag dat hij fier was dat hij enkele jongeren had kunnen vatten die drie minderjarige meisjes hadden aangerand. “Maar van aanranding is geen sprake”, weerlegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Enkel jongeren vielen er andere jongeren lastig. Onze ploegen konden hen identificeren en ze konden beschikken. We kennen dus hun identiteit en als ze zich nog misdragen, zullen er meer maatregelen volgen”, besluit Matto.