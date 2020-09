Amélie maakt prachtige, plantaardige taarten: “Ze komen speciaal vanuit Leuven en Antwerpen naar hier” Jill Dhondt

30 september 2020

17u26 1 Gent Amélie Badie (27) heeft een missie: vegan eten sexy maken. Vanuit haar atelier in Ledeberg maakt ze overheerlijke taarten zonder een gram boter, eieren of melk toe te voegen. Het levert haar bestellingen op tot in Leuven en Antwerpen. “Ik wil tonen dat het ook anders kan, dat vegan eten ook lekker kan zijn.”

Amélie is zes jaar geleden vegan geworden, maar een zoetebek is ze steeds gebleven. Ze vond het dan ook jammer dat ze haast geen taartjes en gebak meer kon eten, omdat die meestal gemaakt zijn met boter, melk en eieren. Daarom haalde ze zelf haar koksmuts boven, en aan de hand van filmpjes leerde ze zichzelf hoe ze overheerlijke plantaardige patisserie kan maken.

Een aantal jaren geleden trok de autodidact haar stoute schoenen aan, en deed mee aan de vegan bake-off van Eva vzw. Tot haar eigen verbazing werd ze tweede, wat haar deed nadenken om haar passie verder uit te bouwen. “Mijn doel was om elke week een taart te maken, en dat ging niet onopgemerkt. Alsmaar meer vrienden vroegen of ik een taart voor hen kon maken, en toen ook een koffiebar ernaar vroeg heb ik besloten om zelfstandig in bijberoep te worden. Bakkerij Catberry Pastries was geboren.”

In haar atelier op de Ottergemsesteenweg maakt Amélie brownies, koekjes, cupcakes, verjaardagstaarten, bruidstaarten en zoveel meer zonder een gram boter, melk of eieren te gebruiken. “Koemelk vervang ik gewoon door soyamelk, eieren en boter door kikkererwten. Het is eigenlijk vrij simpel om een vegan taart te maken.” Wat de patisserie van Amélie nog beter maakt, is de afwerking. Elk stuk dat de ingeweken Gentse fabriceert is Instagram-waardig. Het is dan ook geen verrassing dat de bestellingen binnenlopen als een trein. Zelfs vanuit Leuven en Antwerpen zakken klanten speciaal af naar Gent om een stuk plantaardige zoetigheid op te halen.