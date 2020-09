Ambulancier verontwaardigd: “Onbegrijpelijk dat praktische rijlessen niet standaard in onze opleiding zitten” Dylan Vermeulen

18 september 2020

19u03 0 Gent Vanaf 1 oktober zullen automobilisten bij file altijd een reddingsstrook voor de hulpdiensten moeten vormen op alle wegen met twee rijstroken of meer per rijrichting. Volgens ambulancier Enzo Delaere (35) is dit een noodzakelijke evolutie: “Dits is essentieel voor een veiligere en efficiëntere dienstverlening.”

Delaere is reeds 16 jaar ambulancier. Momenteel is aan de slag bij ambulancedienst Life-Care in Gentbrugge. Hij is opgelucht dat de reddingsstrook eindelijk een feit is. “In Duitsland is dat al jaren zo. Daar zie je duidelijk dat de dienstverlening veel gestructureerder verloopt, wat de veiligheid enkel ten goede komt.”

Wat is een ‘reddingsstrook’?

Concreet betekent het dat automobilisten bij een file met stilstaand of stapvoets verkeer automatisch een veilige zone creëren waarlangs hulpdiensten kunnen passeren. Voertuigen op de linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts. Dat is dus fundamenteel anders dan wat je vandaag moet doen, namelijk pas een doorgang maken van zodra je een sirene hoort.

Gevaarlijke situaties langs de pechstrook

Dat er eindelijk duidelijke afspraken komen, is een hele opluchting voor Delaere. “Vandaag is het eigenlijk een soep. Sommige collega’s rijden tussen de rijstroken door, anderen rijden langs de pechstrook. Er zijn geen regels vastgelegd. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties”, reageert de ervaren ambulancier. “Voornamelijk het rijden langs de pechstrook is gevaarlijk. Meermaals hebben we op het nippertje een botsing kunnen vermijden doordat automobilisten uit paniek uitwijken naar de pechstrook, net als wij passeren.”

“Collega’s zijn ook al met lekke banden toegekomen op het ongeval, omdat ze tegen hoge snelheid over brokstukken reden die verspreid lagen over de pechstrook. Dat is gewoon levensgevaarlijk.”

Rijlessen zijn noodzakelijk

Het invoeren van de reddingsstrook is een belangrijke stap, maar volgens Delaere moet er meer gebeuren dan dat. “Dit moet een automatisme worden bij automobilisten. Volgens mij is de enige oplossing dit mee te nemen naar de rijopleidingen. Het gaat ten slotte om de veiligheid van iedereen”. Hoewel de reddingsstrook vanaf 1 oktober verplicht is, verwacht Delaere dat er een aanpassingsperiode zal zijn vooraleer automobilisten de reflex zullen hebben om een veilige zone voor de hulpdiensten te voorzien.

Wat de rijopleidingen specifiek voor ambulanciers betreft, heeft Delaere ook nog zijn bedenkingen. “Op dit moment zijn er geen praktische rijlessen inbegrepen in de opleiding voor ambulancier. Dat is toch niet te begrijpen? De manoeuvres die wij soms moeten doen, daar is absoluut enige training voor nodig.”