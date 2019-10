Ambitieus cultuurevenement krijgt lovende reacties van publiek en artiesten: “Ik denk al aan hoe het er over vijf jaar zal uitzien” Wouter Spillebeen

05 oktober 2019

00u05 0 Gent De Nacht van de Verbeelding, het nieuwste evenement van Gent Festival van Vlaanderen dat onder andere OdeGand organiseert, gaat vannacht voor de eerste keer door. Op het jaarlijkse festival kunnen kunstenaars hun fantasie de vrije loop laten gaan en experimenteren op unieke locaties in in rond het Citadelpark. “Kunstenaars die het gevoel hebben dat ze nergens heen kunnen, vragen nu al of ze hier volgend jaar mogen staan.”

Directeur van Gent Festival van Vlaanderen Veerle Simoens loopt met een goed gevoel rond op de Nacht van de Verbeelding. “Dit is wie we zijn, dit is het toppunt van ons kunnen”, reageert ze. “Het is avontuurlijker dan we gewoon zijn, maar dat maakt het net perfect. We hadden echt de ambitie om eens iets anders te doen, om hier een experimentenkot van te maken. Dit is een trein richting de toekomst.”

Op het kunstenfestival treden voornamelijk artiesten op die niet in een vakje passen. Gentenaar Conrad Willems bouwt met grote blokken die aanvankelijk allemaal naast elkaar staan traag maar zeker grote structuren, een mengeling van performance en beeldhouwen. Human Brush is een kunstenaar die door zijn bewegingen live met licht schildert op een zwarte muur, een mix van dans en schilderkunst. “Kunstenaars die niet goed weten waar ze naartoe kunnen met hun werk, vragen vanavond of ze hier op de volgende editie terecht kunnen”, zegt Simoens.

“Ik heb al de vraag gekregen of dit een evenement is voor het publiek, of voor de artiesten”, gaat de directeur verder. “Het is eigenlijk voor beiden. Ik heb het gevoel dat het publiek hier klaar voor is. Hier kunnen ze vanalles proeven zonder dat het elitair is. Je kan overal vrij binnen en buiten wandelen, het is ongedwongen en allemaal op je eigen tempo. Maar tegelijk waken we wel over de kwaliteit, want de artiesten zijn topmensen.”

Spannende eerste keer

De Nacht van de Verbeelding komt niet uit het niets. Eerder experimenteerde de organisatie al met OdeGand by Night en Artbeat, dat vooral de nadruk legde op elektronische muziek. “Dit is eigenlijk een combinatie van de twee”, volgens Simoens. De sporen zijn te zien in de elektronische muziek op de Nacht van de Verbeelding. Zo danst flamencodanseres Melisa Calero op de muziek van een DJ en treedt muzikant Sander De Keere op met zijn historische synthesizers. In de Plantentuin zijn dan weer elektronisch aangestuurde instrumenten geïnstalleerd die met elkaar communiceren waardoor een soundscape ontstaat.

“Het is heel leuk om te zien dat er zo veel jong volk naar het evenement komt” zegt Simoens. “Het was spannend omdat het de eerste keer was, maar ik ben nu al bezig met de volgende editie. Eigenlijk denk ik ook al aan hoe het er over vijf jaar zal uitzien. Wie weet hoe het nog zal evolueren.”