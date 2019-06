Ambachtelijk bier en uitzonderlijk vlees: Bar Beenhouwer wil klanten vooral verrassen Wouter Spillebeen

20 juni 2019

18u30 3 Gent Bar Beenhouwer in de Annonciadenstraat in Gent is geen typisch café. Met ambachtelijk gebrouwen bieren en seizoensgebonden charcuterie wil uitbater David Boon (30) zowel zichzelf als zijn klanten verrassen. “Ik ben opgegroeid tussen het vlees.”

David is de eigenaar van het pand waar op de benedenverdieping de ontbijtbar Gust gevestigd zat. Nu zij verhuisd zijn, heeft hij besloten om zijn eigen bar te openen. “Dat wilde ik al langer, maar ik moest nog wat sparen”, vertelt hij. “Dit is een hele investering. Ook omdat ik veel variatie wil aanbieden. Als een vat af is, vervang ik het door een vat met iets anders. De Gentse Export 13 blijft wel mijn vaste pils.”

Uit de vijftien tapkranen vloeit zogenaamd ‘craft beer’, ambachtelijk gebrouwen gerstenat. “Ik heb dus veel bieren van kleine onbekende brouwerijen, maar ook van grote, zoals de Rodenbach Grand Cru. Die wordt ook op een ambachtelijke manier gebrouwen. Het is de bedoeling om altijd een gevarieerd aanbod te hebben.”

Familie van beenhouwers

Voor David mag het eens wat anders zijn dan elke dag een Duvel. “Ik heb niets tegen mensen die elke dag hetzelfde bier drinken, maar ik laat mezelf altijd graag verrassen door bijzondere bieren. Ik wil nu ook mensen voorstellen aan andere bieren en zo ontdekken ze misschien iets dat ze liever drinken. Hier kan je gerust een hele avond verschillende bieren proeven, maar wie de hele avond hetzelfde wil, is natuurlijk ook welkom.”

“Wie een pintje drinkt, krijgt al eens honger”, weet David. Daarom biedt hij een stukje vlees en kaas aan bij het bier. “Een klassieke combinatie, maar we serveren meer dan een paar blokjes salami. Soms zullen we bijvoorbeeld exclusievere soorten vlees zoals een Ibericoham hebben, of in de winter kunnen we al eens zwarte pens op tafel zetten. Ik ben opgegroeid met vlees. Mijn grootvader was slager en mijn vader mocht er eigenlijk geen worden, maar heeft het toch gedaan. Ik heb zelf vakantiejobs gedaan in de slagerij van de Delhaize en onlangs heb ik gehoord dat ook mijn overgrootvader beenhouwer was. Logisch dus dat ik een liefde heb voor vlees.”

Meer info op www.facebook.com/barbeenhouwer.