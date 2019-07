Alweer lege Gentse Feesten, dit keer door regen Sabine Van Damme

17u56 0 Gent De weergoden zijn de Gentse Feesten echt niet goed gezind dit jaar. Nadat het donderdag gewoon te warm was om te komen, blijft het nu al enkele uren aan een stuk regenen. En dus blijft het volk alweer weg.

Ook deze namiddag loopt er heel weinig volk door de Gentse straten. De hittegolf is voorbij, maar nu regent het pijpenstelen, aan één stuk door. En dus blijven de mensen weer weg. Gent is geen spookstad zoals donderdag, toen er letterlijk niemand was, maar ook nu ziet de stad er niet uit zoals ze er tijdens de Feesten zou moeten uitzien: gezellig druk. Gelukkig zijn er ook mensen die niet ‘pleujen’, hun paraplu of regenponcho uit de kast, en komen toch naar het centrum. Terecht ook, want er staan op alle pleinen weer leuke optredens gepland.