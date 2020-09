Alweer een Lam Gods-mural in de stad: ‘La Sonate du Canal tooit achterzijde HA’ndelsbeurs Sabine Van Damme

04 september 2020

16u48 0 Gent Het Franse duo Monkey bird Crew heeft de achterzijde aan de HA’ndelsbeurs – in de Ketelvest – een kunstwerk aangebracht in het thema van het Van Eyck-jaar. ‘De Kanaalsonate’ legt de link tussen de HA’ndelsbeurs en de instrumenten en muziek uit de tijd van Van Eyck.

La Sonate du Canal heet het kunstwerk, of Kanaalsonnate dus. Aan de overkant van het water van de Ketelvest tooit het nu de gevel van het HA’ndelsbeursgebouw. Het kadert in het themajaar ‘OMG! Van Eyck was here’, waar ook eerdere kunstwerken al voor gemaakt worden.

Monkey Bird Crew legt de link met muziek en instrumenten van in de tijd van het Lam Gods en Van Eyck. Voor er gewerkt kon worden, werden de 14 en18 meter hoge binnenwanden van de achtergevel van het gebouw, waarop de kunstenaars aan de slag gingen, volledig zwart geschilderd. “Met ‘La Sonate du Canal’ breidt het arsenaal van streetart in Gent verder uit met een prachtig werk”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. ‘Voor het Van Eyck-jaar werden 4 murals geïntegreerd in de ‘OMG! Seven Senses Tour’. Ook het werk van STROOK en de beeldjes van Isaac Cordal maken deel uit van de tour die nog tot 31 oktober loopt en hernomen wordt in het voorjaar van 2021.’

Monkey Bird Crew bestaat uit het Franse duo Louis Boidron en Edouard Egéa. Ze laten zich voor hun tijdloze muurschilderingen inspireren door mythologie en alchemie. De betekenis van hun naam hangt samen met de symbolische apen en vogels die steeds terugkeren in hun werken. De aap staat voor realisme, de vogel voor dromen, en samen vertegenwoordigen ze de twee gezichten van de mensheid. Het kunstenaarsduo is gevestigd in Parijs en maakt over heel de wereld grootschalige schilderijen van zwart-wit contouren van mythische dieren met een gouden accent.