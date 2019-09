Als patiënt niet komen opdagen voor een afspraak? Bij Sint-Lucas en Jan Palfijn riskeer je een boete Yannick De Spiegeleir

05 september 2019

20u25 0 Gent In Vlaanderen geven steeds meer ziekenhuizen een geldboete aan patiënten als ze, zonder te verwittigen, niet komen opdagen op een afspraak. Wij informeerden bij de Gentse ziekenhuizen naar hun beleid ter zake.

UZ Gent: geen boete

“Bij ons wordt geen boetesysteem gehanteerd. Uiteraard zullen dokters patiënten wel aanspreken op het missen van een afspraak”, klinkt het bij de persdienst van het universitair ziekenhuis.

Sint-Lucas: boete mogelijk

“De afspraak binnen ons ziekenhuis is dat bij een niet nagekomen afspraak 30 euro kan worden aangerekend. Sommige artsen doen dit effectief maar heel veel ook niet. Zij kiezen dit volledig zelf. Wij zien niet echt een trend dat meer mensen niet komen opdagen”, zegt woordvoerder Iny Cleeren.

Maria Middelares: geen boete

“Wij hebben helaas te maken met (een stijgend aantal) patiënten die niet komen opdagen voor een afspraak en zoeken hiervoor actief naar oplossingen. Als er tijdig verwittigd wordt, kan het vrijgekomen tijdslot immers vaak nog ingenomen worden door patiënten. Momenteel hanteren we echter nog geen boetesysteem”, zegt communicatieverantwoordelijke Catherine Zenner.

Jan Palfijn: boete mogelijk

“Ons ziekenhuis werkt met een administratieve vergoeding indien patiënten niet komen opdagen of niet tijdig verwittigen als ze niet kunnen aanwezig zijn op een consultatie of opname. In AZ Jan Palfijn geldt dat patiënten minstens 24 uur op voorhand moeten verwittigen via onze afsprakendienst om een administratieve vergoeding te vermijden. Deze vergoeding bedraagt 25 euro voor een gemiste consultatie, 100 euro voor een gemiste opname en 50 euro voor een gemiste afspraak bij de dienst Medische Beeldvorming.Wij zien geen spectaculaire stijging, eerder een status quo of lichte stijging van het aantal patiënten dat niet komt opdagen voor een consultatie of opname. Het is ook zo dat bepaalde diensten gevoeliger zijn aan annulering dan andere”, zegt communicatieverantwoordelijke Sofie Moreels.