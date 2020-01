Als het lichaam inspiratie is voor kunst: Lieselot Pollin stelt tentoon Sabine Van Damme

31 januari 2020

09u29 0 Gent Van 1 tot 25 februari zijn de werken van gezondheidsbegeleider Lieselot Pollin te zien in het cultureel buurtcafé Botèco in de Forelstraat.

Lieselot studeerde kunst, en specialiseerde zich eigenlijk in beeldhouwen. “Maar omdat dat thuis teveel plaats inneemt, ben ik overgestapt op schilderen”, lacht ze. Behalve met kunst is Lieselot ook met gezondheid bezig. “Ik werk in een biowinkel, maar ik geloof ook in een gezonde levensstijl. Daarom heb ik ook een opleiding tot gezondheidsbegeleider gevolgd. En dat is duidelijk te zien in mijn werken. Die draaien rond gezondheid en emotie. Je ziet er bijvoorbeeld vaak botten en beenderen in.” De werken van Lieselot zijn duidelijk en eenvoudig. Ze werkt graag met zwart-wit en een kleurvlak. “Een half jaar geleden werd mee gevraagd om mee te doen aan een tentoonstelling in de buurt van Portus Ganda. Dat werd een groot succes. Daarom waag ik het nu ook eens alleen.”

Café Botèco in de Forelstraat 114 is gesloten op maandag, en alle andere dagen open vanaf 16 uur.