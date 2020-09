Als het aan vissenstaarten ligt, moeten Open Vld en ‘tseemanie’ een regering vormen Sabine Van Damme

06 september 2020

16u42 0 Gent In zomerbar Baracita wordt vandaag een heus maatjesfestijn gehouden. Het Gents maatjesfestival in juni kon niet doorgaan, maar dit is een waardig alternatief. Wie wilde, kon de staartjes van de lekkernij in een emmer naar politieke voorkeur mikken. De witte partij tseemanie (het interesseert mij niet, nvdr) deed het daarbij opvallend goed.

De politiek, niemand lijkt er nog van wakker te liggen. Of toch zeker niet bij het verorberen van maatjes en oesters in zomerbar Baracita. Organisatoren Johannes Gobijn en Quirijn Pannecoecke mochten daar hun haringfeest organiseren, want de bekende tweedaagse half juni onder de Stadshal kon niet doorgaan wegens corona. Met een nazomerzon en geweldige muziek gedraaid door Joris Claes heerste daar een heerlijke vakantiesfeer.

De ludieke actie – een federale regering vormen aan de hand van afgesabbelde vissenstaarten – kende ook bijval. Onder elke politieke kleur werd een emmer bevestigd, en de overschot van de maatjes mocht daarin gedeponeerd worden. Open Vld deed het verdacht goed, maar het was vooral de witte partij die aantrok had. Wit stond voor ‘het interesseert mij niet’, of in ’t Gents: tseemanie. Maatjes en oesters zijn er nog tot 20 uur, Baracita aan het ICC blijft zoals gewoonlijk open tot 1 uur.