Als de school een bouwwerf is, worden de leerkrachten bouwvakker Sabine Van Damme

02 september 2019

09u45 0 Gent In De Wijze Eik in Mariakerke werden de leerlingen vanmorgen ontvangen door een team van bouwvakkers. De school staat namelijk voor een jaar met verbouwingswerken, en zo is dat meteen duidelijk.

in de zomervakantie werd de eetzaal van De Wijze Eik in de Eeklostraat helemaal afgebroken. In containerklassen op de kleuterspeelplaats werd een tijdelijk refter voorzien. Want in de loop van het schooljaar wordt dus een volledig nieuw gebouw gezet, waarin niet alleen een nieuwe eetzaal en keuken maar ook enkele nieuwe klassen zullen worden voorzien. De bouwwerf ligt langs de inkom van de school, en dus zullen de leerlingen er dagelijks mee worden geconfronteerd. Reden genoeg voor het schoolteam om zich op de eerste schooldag te verkleden als bouwteam. En de directrice, die is meteen omgedoopt tot werfleider.