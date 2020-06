Als de nood hoog is: meteen druk in het Glazen Straatje Sabine Van Damme

08 juni 2020

12u22 0 Gent Behalve de cafés en de restaurants is maandag ook het Glazen Straatje opnieuw open gegaan. Het blijkt meteen dat heel wat mannen dat gemist hebben, het was er meteen druk.

Niet op alle terrassen was het maandagmorgen duwen en trekken voor een plaatsje, het regende immers. In de Pieter Vanderdoncktdoorgang daarentegen was het wél meteen druk. Heel wat mannen kwamen er al windowshoppen, of meer. Logisch ook, een gedeelte van de straat is overdekt, dus daar heb je van het weer alvast geen last. Hoe het er binnen aan toe gaat in de zaken met de rode lampen is niet echt duidelijk. Dat van die mondmaskers en anderhalve meter afstand is misschien mooi in theorie, praktisch werkbaar is het alvast niet. Zelfs niet sinds de stad een minimumoppervlakte van vier vierkante meter heeft verplicht voor de bars in die rosse buurt.