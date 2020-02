Allez, Chantez! viert vijfde verjaardag met tournee Yannick De Spiegeleir

11 februari 2020

18u19 0 Gent Al vijf jaar laat Allez, Chantez! mensen voluit samen zingen. Voor haar vijfde verjaardag trekken de zangcoaches vanaf dinsdag 18 februari een week lang op tournee in heel Vlaanderen. Op zes locaties kunnen honderden mensen die graag zingen hun hart ophalen, ongeacht de aan- of afwezigheid van zangtalent. “Zolang je goesting hebt om mee te doen, is iedereen welkom”, zegt initiatiefneemster Annelore Camps.

Een bomvolle zangkalender is het beste verjaardagscadeau voor een zangproject als Allez, Chantez! “We vullen zes zalen met enthousiaste mensen die zin hebben om een leuke avond te beleven,” zegt Annelore. In het zangboekje staat popmuziek van de jaren ’50 tot vandaag, dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je niets van het repertoire zal kennen.

In Gent zijn er sessies op dinsdag 18 februari om 10.30 uur in De Centrale. Die sessie met een multicultureel repertoire is gericht op anderstalige nieuwkomers. Op donderdag 20 februari van 20 tot 22 uur houdt Allez, Chantez! halt in de Handelsbeurs en het slotfeest vindt plaats op zondag 23 februari van 19 tot 21.15 uur in de Parnassuskerk.

Spaarvarkens voor meer betrokkenheid

Wanneer deelnemers het gevoel hebben dat ze een bijdrage kunnen doen aan je project, voelen ze zich meer betrokken en gaan ze ook meer reclame maken voor je initiatief. Dat is één van de lessen die het team achter Allez, Chantez! leerde tijdens de afgelopen jaren. En daarom staat er na elke sessie een spaarvarken te blinken aan de uitgang. Mensen stoppen erin wat zij kunnen missen.

1 keer een toegangsticket om daarna 9 keer gratis te zingen

Ook vraagt de organisatie om één keer per jaar een toegangsticket te betalen, waardoor de kosten van een komend zangjaar voor het grootste deel betaald worden door de eigen achterban. Gemiddeld gaat het om een 10.000 euro die ze besteden aan de vergoeding van de zangcoaches en een projectmedewerker, auteursrechten, drukwerk, huur van techniek en de zaal.

Op de verjaardagstournee zijn alle sessies betalend. Er zijn nog steeds tickets beschikbaar via de website van het initiatief en aan de kassa zolang de voorraad strekt.