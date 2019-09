Alles wijst op een grote ballon, maar nog steeds geen definitieve verklaring voor vermeende UFO boven Gent Jeroen Desmecht en Valentijn Dumoulein

16 september 2019

12u51 0 Gent “Verschillende elementen wijzen op in de richting van een grote ballon, maar helemaal zeker zijn we voorlopig niet”, dat meldt Frederick Delaere van het Belgisch UFO-meldpunt. Het lichtgevend object boven Gent deed zaterdagavond de fantasie van heel wat Oost-Vlamingen op hol slaan. “Een weerballon van de Belgische of Nederlandse weerdiensten is het niet. Het zou eventueel om een onderzoeksballon uit het buitenland kunnen gaan.”

Een definitieve verklaring voor het opmerkelijke fenomeen is er voorlopig dus niet. Gezien de grootte van de ballon, denkt het meldpunt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een particulier het gevaarte de lucht in stuurde. “De verklaring dat het om een rakettrap of satelliet zou gaan is eveneens onzeker”, stipt Delaere aan. “Van ESA of NASA kregen we voorlopig geen bevestiging. Moest dat zo zijn, zou je ook in een ruimere omgeving rond Gent waarnemingen verwachten. Bij de Franstalige collega’s van COBEPS kwamen bijvoorbeeld geen gelijkaardige meldingen binnen.”

Een weerballon van de Belgische en Nederlandse weerdiensten is het niet. Het zou eventueel wel om een onderzoeksballon uit het buitenland kunnen gaan.