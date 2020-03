Alles in Gent gaat dicht, Halfvastenfoor mag voor het eerst in 523 jaar niet starten Sabine Van Damme & Cedric Matthys

12 maart 2020

19u11 126 Gent De stad Gent neemt nu toch zelf maatregelen tegen het coronavirus, en die zijn meteen draconisch. Eigenlijk gaat zo goed als alles dicht. Geen musea meer, geen sporthallen, geen evenementen, ook geen kleine, en zelfs geen Halfvastenfoor. Winkels, cafés en restaurants zouden oorspronkelijk open blijven, maar dat mag niet meer van de federale regering.

Het kon niet uitblijven, na onder meer Knokke-Heist en Mechelen gaat nu ook Gent op slot. Er komt met onmiddellijke ingang een verbod op evenementen, manifestaties, markten, foren en ambulante handel op privaat en het openbaar domein. Het gaat zowel om eigen evenementen van Stad Gent als private evenementen. Ook publieke bijeenkomsten in vrijetijdsinrichtingen zoals bibliotheken, musea, sportinrichtingen,… gaan dicht. De regel geldt voorlopig tot en met 31 maart.

Geen Halfvastenfoor

Dat wil dus zeggen dat ook de Halfvastenfoor niet mag starten. De 523ste editie komt er dus niet. De foor is de voorbije jaren nooit afgelast, zelfs niet toen de parking onder Sint-Pietersplein werd uitgegraven. Voor de foorkramers is dit dik balen. Hun attracties stonden zo goed als klaar, zaterdagnamiddag zou het startschot gegeven worden. Niet dus. “Onwaarschijnlijk”, zucht Guido Herman, voorzitter van de vereniging van foorreizigers. “522 jaar op rij kon de foor wel doorgaan. Zélfs de wereldoorlogen hielden ons niet tegen. Maar voor het coronavirus moeten we plooien.”

De eigen dienstverlening van Stad Gent wordt beperkt tot het essentiële. Loketten blijven open, afspraken gebeuren maximaal op afspraak en waar kan verloopt de dienstverlening telefonisch of per mail. Er worden extra voorzorgsmaatregelen genomen om de afstand met en tussen de bezoekers en personeel te bewaren.

Scholen blijven open

De scholen en crèches blijven voorlopig wel open, maar er wordt geen les meer gegeven. Dat heeft de federale regering beslist. Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen thuis blijven, maar kinderen van mensen die in de zorg werken, of kinderen die anders bij de grootouders moeten, kunnen op school worden opgevangen. Alle dienstverlening op vlak van zorg blijft behouden. De reeds genomen maatregelen zoals de sluiting van de lokale dienstencentra en het bezoekverbod voor woonzorgcentra blijven gelden. De Open Huizen waar senioren samenkomen gaan dicht naar analogie met de sluiting van de lokale dienstencentra.

“We nemen deze maatregelen uit voorzorg, in het belang van onze gezondheid”, zegt burgmeester Mathias De Clercq. “We begrijpen dat dit een grote impact heeft, maar we hebben nood aan duidelijke beslissingen. We danken de Gentenaars voor hun begrip en hun verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus mee tegen te gaan. We moeten hier samen door.’